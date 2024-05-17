Риелтор рассказал, чем для россиян обернется запрет на строительство студий в Москве

Фото: istockphoto.com/Aguus
Власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Это следует из информационного письма Москомэкспертизы. Примечательно, что в последние годы компактные студии стали чуть ли не визитной карточкой новостроек, кроме того, квартиры с малой квадратурой является наиболее доступным жильем на рынке.
О том, отразятся ли возможные изменения на покупательной способности россиян и введут ли подобную меру в регионах, в беседе с «Радио 1» рассказал член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
В ходе беседы с экспертом был затронут вопрос о том, что малогабаритное жилье пользуется спросом среди россиян из-за относительно низкой стоимости, так не приведет ли ограничение на строительство квартир менее 28 кв.м. к тому, что снизится покупательная способность?
В Подмосковье упростили подачу заявки на жильё для детей-сирот
Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
«Я думаю, эта практика распространиться и в других регионах. Хочу сделать пометку, что строительство студий – это проблема Москвы и других крупных городов. Жилье такой квадратуры некомфортное, и делалось оно для того, чтобы уменьшить цену целой квартиры. Так застройщики увеличивали стоимость квадратного метра. Дальше скорее всего эксперимент продлят на другие регионы», — сообщил Барсуков.
В ходе беседы с экспертом был затронут вопрос о том, что малогабаритное жилье пользуется спросом среди россиян из-за относительно низкой стоимости, так не приведет ли ограничение на строительство квартир менее 28 кв.м. к тому, что снизится покупательная способность?
«Да, семейная ипотека в большинстве случаев была на такие студии. Но это делалось в инвестиционных целях. Первоначальный взнос маленький, зато можно взять ипотеку под низкий процент, купить студию, а потом ее сдавать. Но студия редко используется как полноценное жилье. Купить и сдать – да.По его мнению, государство должно позаботиться о том, чтобы люди имели возможность покупать квартиры.
Купить, прожить некоторое количество лет, накопить денег и продать, купить полноценную квартиру – да. Но сейчас сразу будут покупать нормальные квартиры. В квартире должно быть комфортным проживание. Очень правильно, что государство наконец-то вспомнило об этом. На мой взгляд, нормативы нужно делать еще больше. 28 квадратных метров – это тоже малогабаритная однокомнатная квартира. Сейчас в квартирах хуже, чем в хрущевках, это неправильно. Должны быть нормальные квартиры и доступность жилья не метражом меряется, а возможностью человека приобрести жилье», — пояснил Барсуков.
«Это вопрос развития страны. Надо сделать так, чтобы люди во всех регионах могли зарабатывать деньги, тогда не придется ехать в Москву и цены на жилье в столице не будут расти», — заключил риелтор.Читайте также:
В Подмосковье упростили подачу заявки на жильё для детей-сирот
Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
Названы регионы, жителям которых лучше застраховать жильё от стихийных бедствий
Анастасия Хохлова