Стоимость услуг турагентств выросла в России за год

Фото: iStock/ronstik
В пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.
Уточняется, что в этом году россияне пользовались услугами таких компаний чаще, чем в прошлом. Наиболее популярным вариантом отдыха в России стал Краснодарский край.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявлял, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
Читайте также:
Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские
Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране
«На фоне развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса, турпоток в Краснодарский край растёт, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и различных малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций», — пояснили в беседе с Газета.ру турэксперты.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявлял, что наиболее бюджетным вариантом путешествия на вторые майские праздники может стать Золотое кольцо.
Читайте также:
Россиянам раскрыли самый бюджетный вариант отдыха на вторые майские
Российские арендодатели стали чаще сдавать жильё туристам с животными
Россияне пожаловались на рост цен на отдых в стране
Мелисса Тимофеева