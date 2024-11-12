Цены на масло под контролем — Минпромторг о ситуации на рынке

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В Минпромторге РФ сообщили, что ситуация с поставками сливочного масла остается стабильной: дефицита на полках нет, а спрос не снизился.
РИА Новости передают, что по словам представителей министерства, торговые сети неохотно повышают цены, используя низкие цены как конкурентное преимущество.
Некоторые магазины даже устанавливают нулевую или отрицательную наценку за счет своей маржи, стараясь сдерживать рост цен от производителей.
В октябре наблюдалось повышение цен на некоторые продукты, включая сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом и производителями оперативно реагирует на подобные ситуации. В ноябре торговые сети получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на 10%, что отразилось на полках магазинов.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев 23 октября дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло. Минсельхоз также отметил, что рынок полностью обеспечен этим продуктом, а сокращений производства не происходило. По данным Росстата, с начала года масло подорожало почти на 28%.
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Некоторые магазины даже устанавливают нулевую или отрицательную наценку за счет своей маржи, стараясь сдерживать рост цен от производителей.
В октябре наблюдалось повышение цен на некоторые продукты, включая сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом и производителями оперативно реагирует на подобные ситуации. В ноябре торговые сети получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на 10%, что отразилось на полках магазинов.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев 23 октября дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло. Минсельхоз также отметил, что рынок полностью обеспечен этим продуктом, а сокращений производства не происходило. По данным Росстата, с начала года масло подорожало почти на 28%.
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Мария Моисеева