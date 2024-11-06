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В России хотят ужесточить торговлю запчастями из-за обилия подделок

Фото: istockphoto/Ensup

Фото: istockphoto/Ensup

В России планируется ужесточение правил торговли автомобильными маслами и запчастями. Уровень подделок среди некоторых известных импортных брендов уже превысил 50%.
Контрафактную продукцию предлагается блокировать на кассах непосредственно в момент продажи, передают «Известия». Кроме того, на все виды технических жидкостей и деталей автомобилей будет распространяться обязательная маркировка. Совет Федерации направил соответствующую инициативу в правительство и отдельно — в министерство промышленности и торговли РФ. Эксперты и парламентарии считают, что такой шаг поможет сделать прозрачным рынок автомобильных компонентов.

В документе предлагается подключить автомобильную продукцию (запчасти) и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Отсутствие информации о товаре и его происхождении в этой системе может стать основанием для запрета его продажи.



Рассматривается также возможность запуска реестра добросовестных импортёров, соблюдающих все установленные требования, причём как в отношении потребителей, так и в отношении государства.

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#маркировка
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#рф
В Госдуме оценили вероятность появления в России десятитысячной купюры
Депутат Аксаков: актуальности в печати десятитысячной купюры в РФ сейчас нет
06 ноября 2024, 08:58

Фото: iStock/Elena Chelysheva

На сегодняшний день актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, пятитысячная купюра вполне удовлетворяет россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, его слова передает РИА Новости.
«Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население», — заявил Аксаков.

По его словам, почти 90% платежей россияне совершают с помощью платежных карт, а наличными многие и вовсе не пользуются. Депутат отметил, что спрос на наличные в РФ падает, однако государство никогда не откажется от печати денег.

При этом Аксаков добавил, что число обновленных пятитысячных купюр будет постепенно расти до конца текущего года.

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#рф
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По делу об аварии в котельной в Подольске закончилось проведение экспертиз
06 ноября 2024, 06:42

Фото: istock / oksana fedina

В рамках расследования уголовного дела об аварии в котельной в подмосковном Подольске завершено, комплексные судебные экспертизы проведены. Об этом указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия… Допрошены более 10 свидетелей, окончено производство комплексных судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия», — указано в документах.
5 января 2024 года в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч граждан остались без отопления. На тот момент на улице стоял 20-градусный мороз. Аварию устранили только к 15 января. Девятого января сообщили, что КСПЗ будет национализирован.

Ранее в Подольске демонтировали разрушенную бывшую котельную. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мигрантам запретят работать курьерами в Саратовской области
Запрет на работу мигрантов в Саратовской области продлен до 2025 года
06 ноября 2024, 06:11

Фото: iStock/mirsad sarajlic

В Саратовской области продлили запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер до конца 2025 года, добавив к списку курьерскую деятельность.
Запрет теперь охватывает перевозку пассажиров, общественное питание, продажу продуктов и курьерские услуги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года и будут распространяться на городские и пригородные пассажирские перевозки, такси и арендованные автомобили с водителем.

В конце апреля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об установлении данного запрета, отметив, что он направлен на повышение безопасности в общественно значимых сферах и защиту прав граждан.

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#трудоустройство
#правительство
#запрет
#ограничения
#мигранты
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«Госуслуги» расширяют возможности: налоговые вычеты скоро возможны онлайн
Григоренко: налоговый вычет будет совершаться онлайн на «Госуслугах» в 2025
06 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/alexialex

Минцифры России разрабатывает возможность получения налоговых вычетов через портал «Госуслуги». Планируется, что услуга станет доступна для россиян уже в следующем году, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В настоящее время завершается разработка услуг, связанных с социальными вычетами — за образование, медицинские и спортивные расходы, а также вычетов по ипотеке и недвижимости.

В России налоговые вычеты по НДФЛ включают различные категории: стандартные (например, на детей), социальные (на медицинские, образовательные и благотворительные расходы), имущественные (при покупке или продаже жилья) и профессиональные (связанные с определенными видами деятельности).

Право на вычеты имеют налоговые резиденты России, находящиеся на территории страны более 183 дней в течение года, и нерезиденты — только на доходы, полученные в России.

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#госуслуги
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Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой
Ilta-Sanomat: зимой Финляндия может открыть один КПП на границе с РФ
06 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/simonmayer

Финляндия рассматривает возможность «эксперимента» по открытию одного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией этой зимой, несмотря на то, что граница остается закрытой уже почти год.
Как сообщает газета Ilta-Sanomat, такой шаг могут предпринять в случае изменения оценки угроз.

Финские власти опасаются наплыва мигрантов из третьих стран через территорию России, хотя Москва отвергает обвинения в содействии им, подчеркивая, что переходы используют только лица с законными основаниями.

Зимний период выбран для эксперимента с учетом суровых погодных условий, которые усложняют передвижение и облегчают контроль.

Пока на границе ситуация спокойная, случаев незаконного пересечения не зафиксировано.

Финляндия начала закрывать КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за роста числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки.

В июле 2024 был принят чрезвычайный закон, который предусматривает возможность ограничения приема беженцев и их выдворения. Закон требует совместного решения правительства и президента для его активации.

МИД России заявил, что решение Финляндии угрожает созданием новых барьеров в Европе.

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#ограничения
#финляндия
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Трагедия на вокзале в Нови-Саде вызвала волны протеста
В Сербии протестующие залили мэрию нечистотами после обрушения вокзала в Нови-Саде
05 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Wirestock

В Сербии начались массовые протесты после трагедии в Нови-Саде, где 2 ноября обрушился бетонный козырек вокзала, унесший жизни 14 человек.
События вызвали широкий общественный резонанс, и телеканал N1 сообщил, что протестующие требуют отставки нынешнего премьер-министра Милоша Вучевича, который ранее занимал пост мэра Нови-Сада, а также действующего мэра Милана Джурича.

Участники акций требуют привлечь к ответственности всех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и раскрыть условия контрактов с подрядчиками.

Протесты начались с минуты молчания. После нее демонстранты направились к администрации города. Несмотря на призывы организаторов не прибегать к агрессивным действиям, участники акции разбили стекла в здании мэрии, испачкали его стены краской и бросали дымовые шашки.

В ходе акции протестующие подогнали к зданию канализационную цистерну и залили вход нечистотами, выражая недовольство состоянием городской инфраструктуры.

Премьер-министр Вучевич, со своей стороны, пообещал, что все ответственные за контроль над состоянием вокзала будут найдены и понесут наказание.

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#контроль
#наказание
#министр
#акции
#протесты
#оон
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Клуб интеллектуальных игр из Лихтенштейна обвинен в антироссийской пропаганде
Россия запретила деятельность НПО IAIS* за пропаганду и участие в антироссийских акциях
05 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Motortion

Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации IAIS* (Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele) из Лихтенштейна нежелательной на территории РФ, как сообщили в ведомстве ТАСС.
IAIS*, объединяющая свыше 200 участников интеллектуальных игр, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра», занимается проведением международных турниров в Европе, Азии и Северной Америке. Однако, по данным прокуратуры, организация распространяет в интернете материалы, направленные на дискредитацию российской власти и её политики.

Также отмечено, что IAIS* активно участвует в антироссийских пропагандистских кампаниях, нацеленных на распространение протестных настроений.

Организация запретила российским и белорусским командам участвовать в соревнованиях под национальными флагами, если те выражают поддержку специальной военной операции. Помимо этого, в её мероприятиях регулярно участвуют иностранные агенты и представители других неправительственных организаций, уже запрещённых в России за аналогичную деятельность.

Прокуратура указала, что такая политика IAIS* способствует продвижению деструктивных идей в российском обществе, нарушая нормы её устава.

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*признана экстремистской и запрещена в России
#политика
#прокуратура
#операции
#рф
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SCMP: В КНР создали оружие, которое напоминает луч «Звезды смерти»
05 ноября 2024, 22:13

Фото: istock/ 3DSculptor

Учёные из Китая поделились, что смогли создать оружие, способное синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия, что похоже на работу «Звезды смерти» из серии фильмов «Звездные войны».
«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Принцип работы нового оружия из Китая похож на «Звезду смерти» из «Звёздных войн», где боевая космическая станция могла уничтожать целые планеты, когда объединяла восемь лазерных потоков в один мощный луч.

Китайские учёные при помощи оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств построили семь микроволновых излучателей. Выпускаемые волны из разных излучателей соединяются в один луч и достигают цели в один момент.

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#испытания
#вооружения
#китай
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Аварийная служба Подмосковья проверила отопление в Воскресенске
05 ноября 2024, 21:47

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийной службы проконтролировали работу двух котельных и температуру в жилых домах микрорайона Лопатинский городского округа Воскресенск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Котельная №1 отапливает 15 многоквартирных домов и три социальных учреждения. Согласно результатам проверки, температура теплоносителя на выходе из составляла 90℃. Показатели температуры на выходе из котельной №3 были на уровне 51,5℃», – отметили в ведомстве.
В ходе проверки температурного режима в домах № 6, 8 и 10 на улице Комсомольской того же микрорайона было установлено, что температура воздуха в жилых помещениях составляла 24,2…23,8℃.

Были запланированы работы по развоздушиванию и утеплению внутридомовых систем теплоснабжения.

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