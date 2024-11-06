В России хотят ужесточить торговлю запчастями из-за обилия подделок

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В России планируется ужесточение правил торговли автомобильными маслами и запчастями. Уровень подделок среди некоторых известных импортных брендов уже превысил 50%.
Контрафактную продукцию предлагается блокировать на кассах непосредственно в момент продажи, передают «Известия». Кроме того, на все виды технических жидкостей и деталей автомобилей будет распространяться обязательная маркировка. Совет Федерации направил соответствующую инициативу в правительство и отдельно — в министерство промышленности и торговли РФ. Эксперты и парламентарии считают, что такой шаг поможет сделать прозрачным рынок автомобильных компонентов.
В документе предлагается подключить автомобильную продукцию (запчасти) и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Отсутствие информации о товаре и его происхождении в этой системе может стать основанием для запрета его продажи.
Рассматривается также возможность запуска реестра добросовестных импортёров, соблюдающих все установленные требования, причём как в отношении потребителей, так и в отношении государства.
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В документе предлагается подключить автомобильную продукцию (запчасти) и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Отсутствие информации о товаре и его происхождении в этой системе может стать основанием для запрета его продажи.
Рассматривается также возможность запуска реестра добросовестных импортёров, соблюдающих все установленные требования, причём как в отношении потребителей, так и в отношении государства.
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Александр Бойцов