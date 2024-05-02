Цены на «вторичку» в Москве в апреле снизились впервые с 2022 года

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Цены на вторичное жильё в Москве в апреле снизились впервые с конца 2022 года на 0,2%.
Отмечается, что цена квадратного метра такого жилья в столице достигла 271 690 рублей.
Специалист объяснил это ценовой динамикой в «старой» Москве, которая в апреле показала минус.
А директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича заявил, что повышение МРОТ до 30 тыс. рублей не будет стремительным и может произойти лишь к 2028 году.
Ранее прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития показал, что средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тыс. рублей.
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«Цены на вторичное жилье в Московском регионе с начала 2024 года топчутся на месте, а спрос продолжает перетекать за МКАД из-за заградительных ипотечных ставок. Но если зимой стоимость метра показывала символический плюс из-за дефицита ликвидного предложения, то с началом весны цены смотрят вниз», — поделился в беседе с «Известиями» руководитель аналитического центра в сфере недвижимости Олег Репченко.
Специалист объяснил это ценовой динамикой в «старой» Москве, которая в апреле показала минус.
А директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича заявил, что повышение МРОТ до 30 тыс. рублей не будет стремительным и может произойти лишь к 2028 году.
«Минимальная оплата труда составляет 19 200 рублей, что обычно получают сотрудники, которые не обладают высокой квалификацией и выполняют простую работу. Если резко поднять их зарплату до 30 тыс. рублей, то более производительные сотрудники потребуют повышения в тех же пропорциях. Увеличение МРОТ произведёт волновой эффект и запустит повышение всех занятых», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Остапкович.
Ранее прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития показал, что средние среднемесячные зарплаты граждан к 2027 году будут превышать 100 тыс. рублей.
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Мелисса Тимофеева