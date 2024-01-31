В Подмосковье разошлют пуш-уведомления о продлении действия разрешений на строительство

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Срок действия разрешений на строительство в Московской области продлили на год, информацию об этом отправляют в виде пуш-уведомленний в личные кабинеты застройщиков на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
«Автоматически были продлены сроки действия разрешений, которые истекают в 2024 году. Застройщикам не нужно подавать никаких запросов и обращений», — отметил министр правительства Московской области Артур Гарибян, курирующий госнадзор в строительстве.Всего застройщикам будет отправлено 1800 пуш-уведомлений о пролонгировании разрешений на двенадцать месяцев.
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Лев Каштанов