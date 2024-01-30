Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в III квартале этого года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Движение по новой автомагистрали – Юго-Восточной хорде от МКАД до Варшавского шоссе – откроют в III квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, специалисты которого проверили ход строительства.
«Протяжённость объекта – 3,5 км. Будет построен участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до транспортной развязки с трассой М-2 «Крым». Также возведут мост по основному ходу ЮВХ на пересечении с рекой Битца. На этом этапе будут построены подъезд к кладбищу в посёлке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный пешеходный переход в районе ЖК «Южная Битца», – рассказали в ведомстве.Ещё один новый участок дороги соединит трассу М-2 «Крым» и Варшавское шоссе.
Строительство ЮВХ на территории Подмосковья от МКАД до Варшавского шоссе проводится в три этапа, которые реализуют одновременно. Участок от МКАД до Симферопольского шоссе соединит восьмиполосная автомагистраль. А между Симферопольским и Варшавским шоссе построят по три полосы в каждую сторону.
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Лора Луганская