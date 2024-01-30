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Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в III квартале этого года

30 января 2024, 22:48
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Движение по новой автомагистрали – Юго-Восточной хорде от МКАД до Варшавского шоссе – откроют в III квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, специалисты которого проверили ход строительства.
«Протяжённость объекта – 3,5 км. Будет построен участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до транспортной развязки с трассой М-2 «Крым». Также возведут мост по основному ходу ЮВХ на пересечении с рекой Битца. На этом этапе будут построены подъезд к кладбищу в посёлке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный пешеходный переход в районе ЖК «Южная Битца», – рассказали в ведомстве.
Ещё один новый участок дороги соединит трассу М-2 «Крым» и Варшавское шоссе.


Сегодня строительная готовность объекта – 45%.

Строительство ЮВХ на территории Подмосковья от МКАД до Варшавского шоссе проводится в три этапа, которые реализуют одновременно. Участок от МКАД до Симферопольского шоссе соединит восьмиполосная автомагистраль. А между Симферопольским и Варшавским шоссе построят по три полосы в каждую сторону.

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#главгосстройнадзор мо
#подмосковье
#московская область
#дорога
#строительство
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На выставке «Россия» состоялось торжественное открытие Съезда «Движения первых»
30 января 2024, 21:34

Фото: iStock/OxAvdeenko

На форуме-выставке «Россия» провели торжественную церемонию открытия Съезда «Движение первых» , об этом сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых».
Церемония состоялась во вторник 30 января в павильоне №57, в лектории общества «Знание». Мероприятие посетили представители движения из всех 89 регионов нашей огромной Родины. Коллективно участники церемонии подвели итоги 2023 года.

«Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт Движение Первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — заявил Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

В рамках Съезда участники «Движения первых» встретились с заместителем Руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) Ксенией Разуваевой. Разговор спикеров с собравшимися состоялся в павильоне №55, где они вместе обсудили дальнейшую работу организации и построили планы на 2024 год.

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#движение
#церемония
#вднх
#сергей кириенко
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В Координационном центре доменов «Ru» заявили, что сбой связан с DNSSEC
30 января 2024, 20:57

Фото: iStock/Sashkinw

Сбой в работе российских интернет ресурсов произошёл из-за проблем у глобальной инфраструктуры DNSSEC, об этом сообщили на официальном сайте Координационном центре доменов «Ru».
«Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщает о том, что возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся работы по восстановлению всех ресурсов, которые имеют проблемы с доступом.

Напомним, ранее россияне пожаловались на массовый сбой в работе интернета. Трудности возникли при попытке зайти в приложения самых крупных онлайн-банков, операторов мобильной связи, а также маркетплейсов.

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#сбой
#интернет
#россияне
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МосОблЕИРЦ скорректировал плату за отопление в январских квитанциях
30 января 2024, 20:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

МосОблЕИРЦ по поручению управляющих и ресурсоснабжающей организации скорректировал плату за отопление жильцам многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учёта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В январе начисления за отопление могут быть рассчитаны с учётом доначислений за декабрь 2023 года, если в декабре в связи ранним выпуском квитанций плата за тепло была начислена за неполный месяц или на основании данных за ноябрь. Сумма доначислений отразится в январских квитанциях в графе «Начислено по тарифу», – говорится в сообщении.
В графе «Перерасчёт» корректировка не отразится, так как выполнена за текущий период, отметили в министерстве.

Получить всю справочную информацию можно по телефону 8 (499) 444-01-00 ежедневно с 8 до 22 часов.

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#подмосковье
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Россияне пожаловались на глобальный сбой в работе интернета
30 января 2024, 19:51

Фото: iStock/PUGUN SJ

Пользователи интернета в России пожаловались на массовый сбой в работе сети, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщили в СМИ, по предварительной информации, сбой произошёл в работе «.ru» доменов.

В настоящий момент россияне испытывают трудности при загрузке приложений «Альфа-банка», «Сбербанка», «Тинькофф банка», «МТС» и «Мегафона». Также зайти не удаётся на маркетплейсы Ozon и Wildberries.

Напомним, ранее стало известно о массовых сбоях в работе мессенджера WhatsApp. Приложение плохо работало в ряде российских регионов, однако, подавляющее большинство жалоб на работу мессенджера поступило из Башкирии. Отмечается, что некоторые пользователи до сих пор отмечают сбои в работе приложения.

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#сбой
#интернет
#россияне
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Движение по временному мосту в деревне Кутьино откроют в феврале
30 января 2024, 19:20

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов держит на контроле строительство временного моста в деревне Кутьино. Движение откроют уже в феврале.
«Сейчас строители обустраивают опоры. Для интенсивной работы увеличили количество техники и специалистов, в эти дни на объекте трудятся 42 человека. Сегодня рабочие начнут погружение шпунта на первой опоре, бетонирование открылков и плиты четвёртой опоры. Как и планировали, откроем здесь движение уже в феврале этого года. А в конце зимы приступим к реконструкции основного моста», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа обрушился мост автодороги «Кутьино – Дубровицы». Вместе с ним рухнул проезжавший по мосту автомобиль. Пострадала женщина-водитель, её госпитализировали. Позже власти городского округа передали пострадавшей новый автомобиль.

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#подмосковье
#московская область
#подольск
#григорий артамонов
#мост
#ремонт
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Солиста Би-2 Лёву выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда
30 января 2024, 18:48

Фото: iStock/FOTOKITA

Солиста группы Би-2 Лёву выпустили из миграционной тюрьмы Таиланда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также известно, что в настоящий момент Егор Бортник (настоящее имя Лёвы*) находится в аэропорту и ожидает вылета в Израиль. При этом, остальные участник рок-группы остались в тюрьме, в камере на 80 человек.

Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта на Пхукете. По официальной причине — у артистов не было разрешения на проведение мероприятия, за это их оштрафовали на 8,5 тысяч рублей каждого, после чего поместили в миграционную тюрьму.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#таиланд
#тюрьма
#рок
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На маршруты Ленинского округа вышли дополнительные 10 автобусов
30 января 2024, 18:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

10 автобусов Мострансавто отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском городском округе, Домодедове и Москве.
«В округе – 69 маршрутов, работают 650 автобусов, действуют девять перевозчиков. Мострансавто – самый крупный, он обслуживает 37 маршрутов, ежедневно выпуская на линии 279 транспортных средств. С начала года мы добавили автобусы на четыре маршрута. У жителей был запрос на увеличение их количества, вместимости и класса. А сегодня на линии вышли ещё 10 новых автобусов, которые мы только что получили с Ликинского автобусного завода – это 126 машин», – рассказал первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов.
Все автобусы оснащены климат-контролем, видеонаблюдением, электронным табло, валидаторами, USB-розетками. Ранее 101 автобус отправился в городские округа Ленинский, Одинцовский, Долгопрудный, Балашиха, Власиха, Лобня, Наро-Фоминский. В ближайшее время ожидается поставка ещё 25 транспортных средств.

Из автобусов, закупленных для Подмосковья в 2023-2024 годах, в Ленинский городской округ передали 81 единицу техники. В этом году на Видновское пассажирское автотранспортное предприятие планируют поставить от 30 до 40 новых транспортных средств.

Предприятие продолжает набор высококвалифицированных автослесарей.
«Здесь организован практически бесперебойный цикл ремонта, начиная от мелких поломок, заканчивая крупными, – такими, как переборка двигателя. Основной ремонт приходится на дневной выпуск, когда техника возвращается на базу с мелкими поломками. Мы должны оперативно устранить неисправности и вернуть автобусы на линии. А ночная смена занимается подготовкой к утренней смене. Сейчас у нас работают 20 высококвалифицированных слесарей, и мы продолжаем набор», – рассказал главный инженер МАП №3 Андрей Свиридов.
С 1 января Мострансавто дополнительно вывело на линии 23 автобуса. Ежедневный пассажиропоток в Ленинском городском округе составляет 113 тыс человек.

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#подмосковье
#московская область
#автобусы
#андрей воробьёв
#губернатор
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Воробьёв анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Мострансавто с 1 февраля
30 января 2024, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заработная плата сотрудникам Мострансавто с 1 февраля будет повышена на 5,5%. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Во вторник он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве.
«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам Мострансавто на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», – сказал глава региона.
Водителям, которые не захотят размещаться в общежитии, будут выплачивать 9 тыс рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья.

Средняя зарплата шофёра превысит 100 тыс рублей. Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать на материальную помощь для обустройства на новом месте. В течение первых трёх месяцев они будут получать 10 тыс рублей.

Шофёрам Мострансавто предоставляют сезонную форменную одежду, отпуск до 42 дней и путёвки на летний отдых детям. В Подмосковье также возобновили возможность обучения на категорию «Д» за счёт предприятия с выплатой стипендии.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#автобусы
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#зарплаты
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Воробьёв: Подмосковье отказалось от покупки автобусов малого класса
30 января 2024, 17:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали покупать автобусы только среднего и большого классов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве. Ежедневно автобусы совершают более 2 тыс рейсов.
«Балашиха, Ленинский, Химки, несколько других городских округов требуют усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1 тыс автобусов. В 2023-м приобрели 1,3 тыс, в этом планируем еще 1,1 тыс. Мы перестали покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Сейчас поставляем только автобусы среднего и большого классов», – сказал губернатор.
10 автобусов Мострансавто отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.

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#губернатор
#андрей воробьёв
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#московская область
#подмосковье
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