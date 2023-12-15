Центробанк близок к завершению цикла повышения ставки, заявила Набиуллина

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Центробанк близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что, согласно сценарию, завершение цикла близко, однако важно учитывать дальнейшее развитие ситуации, а именно, отслеживать устойчивые компоненты инфляции.
Набиуллина напомнила, что следующее заседание Центробанка является опорным, на нём будет обновляться прогноз. Встреча запланирована на 16 февраля 2024 года.
В пятницу Банк России анонсировал ожидаемое повышение ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых. Новый показатель стал максимальным с апреля 2022 года. Напомним, что такие меры принимался для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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Набиуллина напомнила, что следующее заседание Центробанка является опорным, на нём будет обновляться прогноз. Встреча запланирована на 16 февраля 2024 года.
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Анастасия Чинкова