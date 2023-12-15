«Опасно для самой Набиуллиной»: что будет с ценами и рублём после повышения ставки до 16%

15 декабря Банк России принял очередное решение по увеличению ключевой ставки. За текущий год это пятое подряд повышение ставки на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен и инфляционных ожиданий. Редакция «Радио 1» расскажет, чем продиктовано решение Банка России, как мера скажется на ценах, и отразится ли повышение минимального кредитного процента на курсе рубля.