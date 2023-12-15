«Опасно для самой Набиуллиной»: что будет с ценами и рублём после повышения ставки до 16%

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15 декабря Банк России принял очередное решение по увеличению ключевой ставки. За текущий год это пятое подряд повышение ставки на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен и инфляционных ожиданий. Редакция «Радио 1» расскажет, чем продиктовано решение Банка России, как мера скажется на ценах, и отразится ли повышение минимального кредитного процента на курсе рубля.
ЦБ повысил ключевую ставку до 16%
Решение о повышении ключевой ставки в России принято на последнем в 2023 году заседании Совета директоров ЦБ. В сообщении финансового регулятора говорится, что на пути к инфляции в размере 4%, приходиться принимать подобные меры. Также отмечается, что этот процесс продолжительный и протекает в рамках жестких условий.
Ключевая ставка: что это, на что влияет
Ключевая ставка – это минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. Взять кредит по заниженной ставке будет невозможно. Регулирование ключевой ставки в стране является одним из инструментов денежной политики государства, который позволяет сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост.
Повышение ключевой ставки, как правило отражается на спросе. Товары и услуги дорожают меньше, так как не пользуются высоким спросом, аналогичная ситуация обстоит с предложением. Кроме того, копить деньги при повышении ключевой ставки становится выгоднее. Предполагается, что люди будут чаще открывать счета и меньше обращаться в кредитные организации.
Почему ЦБ поднял ставку
Банк России неоднократно объяснял увеличение процентной ставки сдерживанием инфляции. В сообщении финансового регулятора говорится, что к концу будущего года, инфляцию планируется вернуть к целевым 4%. Рост ключевой ставки в 2023 году начался в июле. За минувшие полгода ставка увеличилась с 7,5% до 16%.
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
Прежде Министерство экономического развития оценило рост цен на 7,47%. Напомним, во время выступления на пресс-конференции и прямой линии, которые состоялись 14 декабря, президент России Владимир Путин допустил рост инфляции до 8% к концу текущего года.
Что будет с курсом рубля и ключевой ставкой
Как правило повышение процентной ставки ведет к увеличению курса национальной валюты. Инвесторы начинают проявлять большой интерес к банковским вкладам и облигациям. На рынок также приходят участники, которые готовы приобретать валюту и зарабатывать на ее росте.
В беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился прогнозами относительно ключевой ставки в будущем.
Он предположил, что в 2024 году процентная ставка будет снижаться, так как удар по российской экономике нанесен существенный и основные цели уже выполнены.
«Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заявил парламентарий.
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Анастасия Крестьянова