Путин: госдолг в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься выше 20% ВВП
Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что в течение следующих трех лет государственный долг страны не должен превышать 20% от ВВП.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
Ранее глава государства отметил, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.
До этого сообщил, что ВС РФ успешно выбили противника с курской земли. Теперь стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских вооружённых сил.
Читайте также: