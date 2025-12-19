Достижения.рф

Путин: госдолг в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься выше 20% ВВП

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что в течение следующих трех лет государственный долг страны не должен превышать 20% от ВВП.



Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.

Ранее глава государства отметил, что Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам.

До этого сообщил, что ВС РФ успешно выбили противника с курской земли. Теперь стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских вооружённых сил.

Дарья Осипова

