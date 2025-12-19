Путин: уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,2%
Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,2%. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время прямой линии.
Президент обратил внимание на то, что до этого страна и так достигла рекордных результатов в этом сегменте. Несмотря на это, уровень безработицы стабильно продолжает снижаться.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
