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Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков лишенного лицензии БКФ

АСВ: выплата вкладчикам лишенного лицензии БКФ начнется не позднее 29 ноября
Фото: iStock/Natalia Rusanova

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Агентство по страхованию вкладов начнет возвращать деньги вкладчикам лишенного лицензии Банка корпоративного финансирования не позднее 29 ноября. Об этом сообщило АСВ на своем официальном сайте. Заявления, как отмечается, будут принимать на Госуслугах, на сайте АСВ и через банки-агенты.
«По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что банки-агенты, через которые можно будет подать заявление на возврат средств, будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября.



Напомним, Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, так как у банка долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.

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Россиян хотят обязать приносить присягу гражданина РФ с 14 лет
15 ноября 2024, 13:19

Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Российских подростков хотят обязать приносить присягу гражданина страны с 14 лет, гласит соответствующий законопроект, внесенный членами комитета Госдумы по делам СНГ, которым руководит председатель Леонид Калашников.
«Предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет», — сказано в законодательной инициативе.
Отмечено, что таким образом хотят повысить молодежный патриотизм, а также взять обязательства соблюдать российскую Конституцию.

Ранее сообщалось о новом минимальном коэффициенте для выхода на пенсию в грядущем году. Подробности рассказала сенатор Ольга Епифанова, упомянув «белую» зарплату и официальное трудоустройство. Также приведены данные Росстата по средней зарплате в стране в середине текущего года.

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Детей из Подмосковья приглашают принять участие в творческих конкурсах по ПДД
15 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto.com/Ljupco

Три творческих детских конкурса, посвящённых правилам дорожного движения, стартуют в России 18 ноября, принять в них участие смогут ребята изо всех регионов страны, сообщает пресс-служба организатора конкурсов — Благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
«Участников приглашают на II Всероссийский конкурс стихов и песен по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения», пятый конкурс фото- и видеоработ «Дорожная грамматика зимних дорог детства» и VIII Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», — говорится в сообщении.
Целью конкурсов является профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период.

Подробная информация о конкурсах размещена на сайте фонда-организатора.

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Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнется метеорологическая зима
Синоптик Позднякова: метеорологическая зима придет в Москву в последние пять дней ноября
15 ноября 2024, 13:16

Фото: iStock/ChamilleWhite

Середина ноября — повод задуматься о настоящих зимних холодах, потому что время летит быстро. Не успеешь оглянуться — декабрь и белые сугробы.
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.

«В субботу еще местами небольшие осадки сохранятся. Температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная. Дневная температура уже в субботу 3, 5 градусов. То есть температура воздуха будет способствовать таянию снега, который уже выпал», — сообщила синоптик.

По ее прогнозам, в воскресенье существенных осадков не будет, а температура будет положительная и в ночное, и в дневное время.

«В начале следующей недели также существенных осадков не ожидается, а вот в середине недели уже вновь будут дожди, а в концу недели погода может поменяться в сторону более зимних процессов. Сильное понижение температуры и метеорологическая зима придут к нам в последние пять дней ноября», — поделилась эксперт.

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Жителям Подмосковья напомнили о горячей линии по легализации самозахвата земли
15 ноября 2024, 12:50

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячая линия по вопросам легализации самовольно занятых участков земли работает на базе БТИ Московской области с июля текущего года, за это время служба приняла более 25 обращений, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Горячая линия открыта для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю. Задача работающих на горячей линии специалистов — помочь тем, кто к ним обращается, с документами по составлению схем землеустройства для перераспределения, а также оказать полную поддержку в устранении нарушений», — говорится в сообщении.
Получить консультацию можно по телефону 8 (498) 568-88-88. Отмечается, что получить консультацию по горячей линии БТИ можно и по другим вопросам, связанным с услугами учреждения.

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В Клину 16 ноября проведут спортивный праздник с концертом и танцевальные батлы
15 ноября 2024, 12:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Насыщенную программу мероприятий приготовили для гостей и жителей подмосковного Клина: в ближайшую субботу, 16 ноября, в округе проведут спортивные и творческие конкурсы, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Суббота начнётся с забега «5 вёрст» — от стартует в 9 утра от арки Сестрорецкого парка. А в 10 утра гостей ждут на празднике, приуроченном к открытию лесопарка «Талицкий лес». Здесь будет проведёт «Осенний кросс» на семь километров, спортивные забеги, эстафеты, фотоквесты, мастер-класс, конкурсы с призами и концертные номера», — говорится в сообщении.
Кроме того, в студии «WhyNot?» проведут танцевальные батлы: соревнования в разных танцевальных стилях начнутся в час дня. Запланированы также мастер-классы.

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#клин
#праздник
#спорт
#культура
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У экс-премьера Касьянова* хотят забрать квартиру в Москве за 700 млн рублей
15 ноября 2024, 12:02

Фото: iStock/2Mmedia

У экс-председателя правительства РФ Михаила Касьянова* хотят забрать квартиру в центре Москвы стоимостью 700 миллионов рублей, которую ему выдали в качестве служебной в начале 2000-х годов. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Касьянов* выставил на продажу квартиру на Рочдельской улице площадью 427 квадратных метров за 700 миллионов рублей. Однако «Ветераны России» узнали, что жилплощадь является муниципальной и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квартиру в пользу государства.

По документам недвижимость принадлежит Касьянову* и его жене. При этом в 2022 году семья покинула Россию и переехала в Латвию. В начале ноября квартиру выставили на продажу. Потенциальным покупателям обещают панорамный вид на центр Москвы, Дом правительства и высотку на Кудринской. В квартире установлены камины на каждом этаже, отделка выполнена мрамором, полы устилают дорогие персидские ковры. Там есть библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии. И всё это всего за 700 миллионов рублей.

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#рф
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За очистку пруда в деревне Фроловское проголосовали более тысячи человек
15 ноября 2024, 11:54

Фото: istockphoto.com/Inna Giliarova

Свыше тысячи голосов набрал Русловый пруд в деревне Фроловское городского округа Клин в голосовании для включения водоемов в программу очистки на будущий год в рамках губернаторской инициативы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Голосование за включение водоёмов в программу очистки проводилось на портале «Добродел». Оно длилось месяц и завершилось сегодня, 15 ноября. В списке на голосование было 82 пруда, и за Русловый пруд отдали 1 тысячу 51 голос. Всего в голосовании приняли участие свыше 45 тысяч человек», — говорится в сообщении.
В водоёмах, которые включат в программу по санитарной очистке, уберут мусор, ряску и прочую водную растительность, расчистят береговую зону и вывезут крупногабаритный мусор.

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#клин
#пруд
#экология
#голосование
#добродел
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится 18-22 ноября
15 ноября 2024, 11:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 18 по 22 ноября из-за работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет изменено расписание электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, ряд поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда, курсирующие на участках Москва – Тверь – Москва и Лихославль – Тверь, а у части электричек сократят количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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Дорожные службы Московской области провели работу по обработке опасных участков дорог
15 ноября 2024, 11:29

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Из-за отрицательных температур и осадков в виде снега с дождём дорожные службы Подмосковья очистили дороги от снега и обработали их противогололёдными средствами на опасных участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 км опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются», — сообщил заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Дорожные службы начали работать в зимнем режиме в начале ноября и продолжат убирать снег и обрабатывать дорожное покрытие антигололёдными материалами в течение всей зимы. Все работы регистрируются в специализированной системе контроля и планирования дорожных работ (СКПДИ).

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу и на выходных ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заменить летнюю резину на зимнюю.

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#скоростной режим
#подмосковье
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