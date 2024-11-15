Стало известно, что будет с деньгами вкладчиков лишенного лицензии БКФ

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Агентство по страхованию вкладов начнет возвращать деньги вкладчикам лишенного лицензии Банка корпоративного финансирования не позднее 29 ноября. Об этом сообщило АСВ на своем официальном сайте. Заявления, как отмечается, будут принимать на Госуслугах, на сайте АСВ и через банки-агенты.
«По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд рублей», — говорится в сообщении.Уточняется, что банки-агенты, через которые можно будет подать заявление на возврат средств, будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у БКФ 15 ноября, так как у банка долгое время наблюдались низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.
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