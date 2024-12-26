В ЦБ высказались о развитии российской экономики

Фото: istockphoto/Larisa Rudenko
Падение потребительского ценника замедлит развитие российской экономики, проинформировал Центробанк в Telegram-канале. Регулятор пояснил, что при подобном сценарии начнется снижение потребительского спроса.
«Люди перестанут покупать товары в надежде на то, что они подешевеют еще сильнее», — добавили в ЦБ.Как результат, пояснили в регуляторе, отечественный бизнес перестанет производить товары, поскольку продажи не будут покрывать издержки, нерентабельные предприятия закроются.
«Это приведет к дефициту товаров в стране и возникновению черного рынка с еще более высокими ценами», — резюмировали в Центробанке.Перед этим в Центробанке рассказали, что разгонит инфляцию. Читайте подробности в нашем материале.
Читайте также:
Санкции ЕС принесли России неожиданную выгоду
Подмосковный бизнес за год получил более 600 млн рублей льготных займов
В ЦБ рассказали, сколько россиян переводили деньги на счета теневого бизнеса
Никита Кротов