Украина согласится на транзит российской нефти, но при одном условии

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Украина готова осуществлять транзит российской нефти по своей территории, если её купили компании из Европы. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции.
Он отметил, что венгерская компания MOL напомнила, что является собственником топлива, проходящего транзитом через Украину. Это устраивает киевских властей, поскольку после покупки нефть перестаёт быть российской, а украинский транзитер осуществляет транзит европейского продукта, за который получает рыночную цену.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина не собирается проводить переговоров с российской стороной о продлении транзита российского топлива. При этом Евросоюз вправе самостоятельно вести диалогу о поставках газа и нефти из третьего государства, без посредничества Киева.
Накануне стало известно, что энергоконцерн MOL договорился о совершении поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию с учётом нынешних санкционных ограничений Евросоюза и Украины.
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Шмыгаль подчеркнул, что Украина не собирается проводить переговоров с российской стороной о продлении транзита российского топлива. При этом Евросоюз вправе самостоятельно вести диалогу о поставках газа и нефти из третьего государства, без посредничества Киева.
Накануне стало известно, что энергоконцерн MOL договорился о совершении поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию с учётом нынешних санкционных ограничений Евросоюза и Украины.
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Анастасия Чинкова