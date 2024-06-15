Центробанк планирует выявлять конфликта интересов через НПФ

Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года, говорится на сайте Центробанка.
Регулятор подготовил проект требований по защите интересов вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определены правила выявления конфликта интересов и описаны конкретные ситуации, в которых может он возникнуть.
Центробанк будет требовать от НПФ предотвращать такие ситуации и фиксировать соответствующую информацию.
По мнению регулятора, разработанные требования аналогичны тем, которые применяются к профессиональным участникам и инвестиционным менеджерам.
Проект был вынесен на общественное обсуждение, и Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.
Ранее регулятор сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов в начале июня резко выросла и достигла 15,69 процента годовых.
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Центробанк будет требовать от НПФ предотвращать такие ситуации и фиксировать соответствующую информацию.
По мнению регулятора, разработанные требования аналогичны тем, которые применяются к профессиональным участникам и инвестиционным менеджерам.
Проект был вынесен на общественное обсуждение, и Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.
Ранее регулятор сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов в начале июня резко выросла и достигла 15,69 процента годовых.
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Александр Климов