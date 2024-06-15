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Центробанк планирует выявлять конфликта интересов через НПФ

ЦБ РФ с 1 января 2025 года планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов
15 июня 2024, 04:04

Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года, говорится на сайте Центробанка.
Регулятор подготовил проект требований по защите интересов вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определены правила выявления конфликта интересов и описаны конкретные ситуации, в которых может он возникнуть.

Центробанк будет требовать от НПФ предотвращать такие ситуации и фиксировать соответствующую информацию.



По мнению регулятора, разработанные требования аналогичны тем, которые применяются к профессиональным участникам и инвестиционным менеджерам.

Проект был вынесен на общественное обсуждение, и Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.

Ранее регулятор сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов в начале июня резко выросла и достигла 15,69 процента годовых.

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#страхование
#россия
Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии
14 июня 2024, 22:46

Фото: Istockphoto / anyaberkut

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Бразилия для профессионалов: Стратегии и возможности для бизнеса». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Предпринимателям расскажут о ведении бизнеса в одной из самых перспективных стран Латинской Америки. Участники вебинара узнают, как успешно открыть дело, каковы стратегии выхода на рынок, какие культурные и правовые особенности нужно учитывать. Спикером выступит основатель и СЕО Trade Partners Brazil Александр Шевченко», – уточнили в министерстве.
Вебинар пройдёт в онлайн-формате 18 июня с 15 до 16 часов. Предварительно зарегистрироваться нужно до 18 июня на сайте.

Ссылка на подключение к вебинару придёт на электронную почту.

Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год
14 июня 2024, 22:31

Фото: Istockphoto / YakobchukOlena

В деревне Коледино Подольского городского округа будут производить кофейную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого провели профилактический визит на стройплощадку комплекса.
«В рамках первого этапа строительства возводят необходимую инфраструктуру. Готовность уже достигла 70%. Завершить этап планируют в третьем квартале этого года. После этого начнется возведение корпуса по производству кофейной продукции, мощность которого составит 45,7 тонн в сутки», – рассказали в ведомстве.
Суммарная площадь застройки составит около 18 тыс. кв. м. Завершить строительство корпуса планируют в первом квартале 2027 года. Предприятие полного цикла будет выпускать более 11 тысяч тонн кофейной продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов. В проект привлечено порядка 1,5 млрд инвестиций. С вводом комплекса в эксплуатацию на производстве появится 200 рабочих мест.

Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

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G7 потребовала от РФ выплатить Украине почти полтриллиона долларов
14 июня 2024, 18:19

Фото:istockphoto/bennymarty

Ущерб в 486 миллиардов долларов нанесенный Украине должна выплатить Россия. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки» (G7). Уточняется, что активы РФ на Западе будут заморожены до прекращения конфликта в Донбассе с последующей выплатой указанной суммы киевскому режиму.
Подобные заявления уже делались в феврале текущего года, когда «Группа семи» хотела еще больше ограничить российскую прибыль от продажи энергоносителей. G7 собиралась ужесточить режим контроля и соблюдения ограничений ценника на черное золото. Кроме того, страны-участницы блока пригрозили ограничениями тем, кто помогает России незаконно перевозить нефть РФ.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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#активы
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Финансист Коган раскрыл, угрожают ли санкции против Мосбиржи счетам россиян
Финансист Коган заявил об отсутствии угроз для счетов россиян
14 июня 2024, 17:52

Фото: iStock/Sergey Nazarov

Финансист Высшей школы экономики Евгений Коган заявил о том, что американские санкции против Мосбиржи не станут угрозой для валютных счетов россиян.
«Доллар на фьючерсных торгах сейчас слабеет, рубль укрепляется. На фьючерсах в моменте торги идут ниже, чем 88. То есть рубль укрепился почти на 1,5-2 рубля. Поэтому бежать и покупать доллары, пользуясь тем, что они слабеют — это ещё понятно. Но бежать и покупать доллар по любой цене —сейчас обменники и банки выставили цены совершенно непотребные — глупо», — приводит Pravda.Ru слова Когана со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Ранее аналитик Анатолий Трифонов предположил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 95,5 руб. Причиной такой ситуации он назвал панический спрос россиян на валюту.

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#рубль
#торги
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Аналитик Трифонов спрогнозировал курс доллара на следующую неделю
14 июня 2024, 17:05

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Аналитик Анатолий Трифонов предположил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 95,5 руб.
Причиной такой ситуации он назвал панический спрос россиян на валюту.

«Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рублей за доллар, но не исключаем коррекции курса на следующей неделе по мере снижения панического спроса. Официальный курс ЦБ может измениться даже в большей степени — мы не ожидаем большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов», — пояснил в беседе с Газета.ру Трифонов.

Ранее бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций Соединённых Штатов Америки будет варьироваться от 80 до 95 рублей.

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#доллар
#рубль
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Новое производство нетканых материалов появилось в Подмосковье
14 июня 2024, 15:56

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подольске запустили производство нетканых материалов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Проект запуска современной фабрики был реализован при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

«Компания «Фортекс & Ко» инвестировала 800 млн рублей в запуск фабрики. <…> В апреле этого года на фабрике запустили производство трикотажной ткани, а сейчас на производственной площадке начался выпуск нетканых наполнителей для производства матрасов и мягкой мебели», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии буду производить жесткие наполнители из кокосового волокна и мягкие наполнители из высокоэластичного пенополиуретана.

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#подмосковье
#производство
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#екатерина зиновьева
#подольск
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В Подмосковье на 20% увеличилось производство мясных полуфабрикатов
14 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область увеличила объемы производства мясных полуфабрикатов более чем на 20%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мощности региональных мясоперерабатывающих предприятий позволили увеличить на 24% выпуск мясных полуфабрикатов.

«По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства мясных полуфабрикатов и мясосодержащих продуктов на территории Московской области составил 109 тысяч тонн. Это порядка 14% от общего объема производства в Центральном Федеральном округе, и 7% от объемов производства страны», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На сегодняшний день уже расширили мощность производства восемь подмосковных предприятий.

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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал курс доллара после санкций США
13 июня 2024, 20:23

Фото: iStock/Pineapple Studio

Бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций Соединённых Штатов Америки будет варьироваться от 80 до 95 рублей.
«Всё ставит рубль в уязвимое положение. Укрепляться он вряд ли будет, но я думаю, что кардинальных изменений скачками до новых высот не будет. Сейчас только первая реакция может быть болезненной, а после — в сегодняшнем необъявленном, но реально существующем коридоре: от 80 до 95 будет оставаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее стало известно, что Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, из-за которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют.

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#рубль
#торги
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Россияне смогут побороться за премию «Стандартизатор года»
13 июня 2024, 20:07

Фото: сайт премии «Стандартизатор года 2024»

В России продолжается приём заявок на соискание премии «Стандартизатор года 2024», сообщили в Минпромторге России.
«Ежегодный конкурс проводится в шестой раз. Его главные цели – популяризация стандартизации как сферы, определяющей научно-технический прогресс и повышающей качество жизни, а также признание заслуг специалистов по стандартизации. Конкурс проводится в пяти номинациях», – говорится в сообщении.
Церемония награждения лауреатов будет приурочена к Международному дню стандартов. Она состоится 10 октября этого года в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге в рамках V Юбилейного международного технологического форума «Российская неделя стандартизации».

Заявки на участие принимаются до 31 августа. Правила можно найти на сайте мероприятия.

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