Центробанк объяснил снижение числа «чёрных кредиторов» их переходом в интернет

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Банк России выявил в I квартале этого года в Московском регионе 30 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с тем же периодом прошлого года их стало почти в три раза меньше, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.
В январе-марте 2023 года банк насчитал 86 подобных субъектов. Тенденцию к падению их числа объяснили появлением нелегальных интернет-проектов, у которых нет физического адреса и привязки к определённому региону.
Кроме того, выявлены компании, использующие схему «возвратного лизинга». В большинстве случаев она приводит к потере заложенного автомобиля.
Обнаружены и субъекты с признаками финансовой пирамиды. В Московском регионе выявлены два таких «нелегала», которые в удалённом режиме привлекали деньги граждан под видом инвестиций в сомнительные проекты.
Как напомнили в Банке России, перед обращением в финансовую организацию следует убедиться в её законности на сайте ЦБ РФ в разделе «Проверить финансовую организацию». Также нужно понять, что эта компания отсутствует в предупредительном списке.
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«Большинство выявленных «нелегалов» – это «чёрные кредиторы». 25 таких субъектов обнаружили в Москве, три – в Московской области. Чаще всего это поддельные ломбарды, микрофинансовые организации, которые работают вне правового поля. Они могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности и без предупреждения менять условия договора», – говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены компании, использующие схему «возвратного лизинга». В большинстве случаев она приводит к потере заложенного автомобиля.
Обнаружены и субъекты с признаками финансовой пирамиды. В Московском регионе выявлены два таких «нелегала», которые в удалённом режиме привлекали деньги граждан под видом инвестиций в сомнительные проекты.
«Выдавать потребительские займы могут только компании, включённые в реестр регулятора. Если это не так, то, скорее всего, организация ведёт деятельность нелегально. Мошенники могут предлагать вложения с высокой доходностью, займы по низкой ставке и другие сомнительные схемы. Всё это может обернуться финансовыми потерями для человека», – предупредил начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Антон Сайкин.Для защиты потребителей Банк России выявляет организации с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в предупредительном перечне – более 13,5 тыс. таких компаний, из них в Москве – свыше 530 организаций, в Подмосковье – свыше 150.
Как напомнили в Банке России, перед обращением в финансовую организацию следует убедиться в её законности на сайте ЦБ РФ в разделе «Проверить финансовую организацию». Также нужно понять, что эта компания отсутствует в предупредительном списке.
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Лора Луганская