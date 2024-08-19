Подмосковные предприниматели теперь могут заключить договор на вывоз ТКО онлайн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сервис размещён на региональном портале госуслуг. Там же можно найти список необходимых документов. Услуга предоставляется бесплатно. Срок её оказания – 15 рабочих дней. Результат можно получить через личный кабинет.
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«Вместе с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Мингосуправления Подмосковья создали новый сервис для бизнеса. Сегодня его запустили в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора. Затем планируем подключить к сервису других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм достаточно простой и прозрачный. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателям нужно будет заполнить форму и приложить необходимые документы. Региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Затем он принимает решение по заявлению, подпишет договор и направит предпринимателю. В случае отказа будет указана его причина.
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Лора Луганская