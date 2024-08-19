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Конфликт на Украине стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК), передает РИА Новости.
Журналисты напомнили, что ранее парламент Чехии обратил внимание на переплату в размере 61 миллиона долларов США при закупке боеприпасов. В результате ВСУ получили на 20 000 снарядов меньше.
По мнению экспертов, военно-промышленный комплекс больше заинтересован в финансовой выгоде, чем в реальных результатах. Как итог, покупатели из западных стран получают оружие с задержкой и превышение расходов на большие суммы.
Согласно агентству, при поддержке Украины финансируется более сотни военных производственных линий в 30 штатах США. Наибольшую выгоду приобрели такие корпорации, как Lockheed Martin (выручка в 2023 году – 67,6 миллиарда долларов), Northrop Grumman (39,3 миллиарда долларов), RTX (68,9 миллиарда долларов), Boeing (77,8 миллиарда долларов) и General Dynamics (42,3 миллиарда долларов).
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По мнению экспертов, военно-промышленный комплекс больше заинтересован в финансовой выгоде, чем в реальных результатах. Как итог, покупатели из западных стран получают оружие с задержкой и превышение расходов на большие суммы.
Согласно агентству, при поддержке Украины финансируется более сотни военных производственных линий в 30 штатах США. Наибольшую выгоду приобрели такие корпорации, как Lockheed Martin (выручка в 2023 году – 67,6 миллиарда долларов), Northrop Grumman (39,3 миллиарда долларов), RTX (68,9 миллиарда долларов), Boeing (77,8 миллиарда долларов) и General Dynamics (42,3 миллиарда долларов).
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Александр Климов