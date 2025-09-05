Центробанк продлил ограничение снятия наличной валюты до следующего года

05 сентября 2025, 14:30

Центробанк продлил ограничение снятия наличной зарубежной валюты до 9 марта 2026

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Центральный банк России продлил ограничение на выдачу наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, сообщается на сайте регулятора 5 сентября.