Центробанк продлил ограничение снятия наличной валюты до следующего года
Центральный банк России продлил ограничение на выдачу наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года, сообщается на сайте регулятора 5 сентября.
В публикации отмечается, что ограничения сохраняются в связи с действующими санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Физическим лицам, чьи валютные счета или вклады были открыты до 9 марта 2022 года, по‑прежнему разрешено снимать не более $10 тыс. либо эквивалент в евро, но не более остатка на счёте по состоянию на 00:00 мск указанной даты; остальные средства можно получать только в рублях. Выплата наличных средств будет производиться по официальному курсу ЦБ на день выплаты для сумм, размещённых до 9 сентября 2022 года, и по текущему курсу банка для средств, размещённых после этой даты. Банки при выдаче валюты со счётов не вправе взимать комиссию.
Валютные переводы будут осуществляться в рублях, причём сумма выплаты не может быть ниже расчётной на день выдачи по официальному курсу ЦБ. Юридическим лицам‑нерезидентам наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов и иенах до 9 марта 2026 года не выдаются; по остальным валютам ограничений нет. Юрлица‑резиденты смогут получать эти валюты только для командировочных расходов в соответствии с законодательством.
Кроме того, Минфин 3 сентября объявил об увеличении объёмов продаж валюты и золота до 1,4 млрд рублей в период с 5 сентября по 6 октября в связи с прогнозируемым сокращением нефтегазовых доходов. Ожидаемое отклонение в сентябре оценивается в 21 млрд рублей; фактическое отклонение по итогам августа составило −10,5 млрд рублей от планового значения.
Читайте также: