В ВТБ описали сценарии снижения ключевой ставки ЦБ
Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил РБК о двух возможных вариантах снижения ключевой ставки Центробанка на заседании в сентябре.
По его словам, на встрече 12 сентября рассматриваются два сценария: снижение на 100 или на 200 базисных пунктов (то есть на один или два процентных пункта). Пьянов отметил, что пока не может определиться между этими вариантами.
Банк России начал цикл уменьшения ставки в июне: за несколько заседаний она снизилась с 21% до 18% годовых.
Ранее декан экономического факультета РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин также прогнозировал понижение в пределах двух процентных пунктов, отмечая ярко выраженную тенденцию к снижению и зависящий от ряда факторов размер следующего шага.
Читайте также: