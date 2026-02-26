Россиянам рассказали, когда суд может уменьшить размер алиментов
Юрист Хаминский: ипотека не поможет уменьшить алименты
Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, влияет ли ипотека на размер алиментов после развода. По словам эксперта, сам по себе кредит не является основанием для уменьшения выплат.
В беседе с «RT» Хаминский напомнил о приоритете интересов детей при назначении алиментов. Для пересмотра выплат плательщику нужно доказать существенное изменение материального положения.
«Причины могут быть разные: ухудшение состояния здоровья, появление других иждивенцев и так далее. Семейный кодекс предусматривает, что, если после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение, суд вправе изменить размер алиментов или освободить лицо от их уплаты», — пояснил он.Юрист отметил, что ипотека не считается достаточной причиной для уменьшения алиментов. Исключение возможно, если кредиты ставят плательщика в тяжёлое материальное положение.