Россиянам рассказали, когда суд может уменьшить размер алиментов

26 февраля 2026, 18:14

Юрист Хаминский: ипотека не поможет уменьшить алименты

Фото: Istock/designer491

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, влияет ли ипотека на размер алиментов после развода. По словам эксперта, сам по себе кредит не является основанием для уменьшения выплат.





В беседе с «RT» Хаминский напомнил о приоритете интересов детей при назначении алиментов. Для пересмотра выплат плательщику нужно доказать существенное изменение материального положения.



«Причины могут быть разные: ухудшение состояния здоровья, появление других иждивенцев и так далее. Семейный кодекс предусматривает, что, если после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение, суд вправе изменить размер алиментов или освободить лицо от их уплаты», — пояснил он.