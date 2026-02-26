Россиянам назвали эффективный способ снизить риск деменции

26 февраля 2026, 18:04

Врач Агапкин заявил, что жирные молочные продукты снижают риск деменции

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша назвали группу продуктов, регулярное употребление которых защитит от деменции. Об этом они сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».