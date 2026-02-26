Россиянам назвали эффективный способ снизить риск деменции
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша назвали группу продуктов, регулярное употребление которых защитит от деменции. Об этом они сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Агапкин отметил, что для сохранения здоровья мозга до глубокой старости полезно употреблять жирные молочные продукты. В их число специалист включил творог, сметану, йогурт и сыр. Он подчеркнул, что йогурт с жирностью от 6 до 10 процентов будет особенно полезен. Также Агапкин рекомендовал сыры с жирностью до 20–30 процентов. Макиша уточнила, что сметана должна иметь жирность от 15 до 25 процентов, а творог — в среднем 5–9 процентов.
Диетолог дополнила, что для профилактики деменции важно добавить в рацион шпинат, брокколи и другие зелёные овощи. Она объяснила, что эти продукты содержат витамин K, который способствует поддержанию кровоснабжения головного мозга.
Читайте также: