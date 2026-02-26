В округе Ступино завершили строительство подстанции скорой помощи
Подстанцию скорой помощи на пять бригад построили в посёлке Михнево городского округа Ступино, сейчас объект готовят к открытию. Об этом сообщает корреспондент РИАМО.
Площадь здания составляет 1 345. Подстанцию построили по модульной технологии: собрали на месте из готовых блоков. Работы провели по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
На прилегающей территории установили бокс для техобслуживания машин и пропускной пункт.«На подстанции есть зона диспетчерской службы, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров и комнаты отдыха для медиков и водителей», — говорится в сообщении.
