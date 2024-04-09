Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

Сто процентов озимых культур в Московской области перезимовало благополучно, состояние около 60% из них оценивается как хорошее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Под урожай 2024 года были посеяны пшеница, ячмень, рожь, сурепица и рапс. Температурный режим зимой был оптимальным для озимых, вымерзаний на открытых участках не произошло. По результатам проведённых исследований, все перезимовавшие растения жизнеспособны», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.

Он добавил, что при благоприятных погодных условиях уборка озимых в регионе начнётся в конце июля.В министерстве добавили, что озимых зерновых в Московской области было посеяно на площади свыше 84 тысяч гектаров, рапса — на площади более 10 тысяч гектаров.В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних верандПодмосковный фермер Климович стал финалистом национальной премииВ Подмосковье принимают заявки на пять видов субсидий для аграриев