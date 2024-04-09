Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Центральный Банк России выпустил рекомендацию для кредиторов и страховщиков. Регулятор призвал финансовые организации реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях. Об этом говорится в сообщении банка.
В Банке России также порекомендовали принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Отмечается, что данные заявления следует рассматривать на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, полный комплект требоваться не будет.
По информации регулятора, право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч рублей — кредитных карт, и 450 тысяч рублей — по другим видам кредитов.
ЦБ также предложил страховщикам предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.
Напомним, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Несколько тысяч зданий и участков оказались затоплены.
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По информации регулятора, право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч рублей — кредитных карт, и 450 тысяч рублей — по другим видам кредитов.
ЦБ также предложил страховщикам предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.
Напомним, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Несколько тысяч зданий и участков оказались затоплены.
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Екатерина Коршунова