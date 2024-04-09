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Одно поселение в Подмосковье отрезано от транспортного сообщения из-за паводка

09 апреля 2024, 15:06
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Паводок отрезал от транспортного сообщения подмосковное село Слемские Борки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На данный момент в Подмосковье одно поселение отрезано от транспортного сообщения. Это село Слемские Борки в городском округе Луховицы. В этом населённом пункте – 136 домов. Эвакуация жителей не планируется», – сказали РИА Новости в пресс-службе.
Там заверили, что вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения решены. Всё необходимое в село доставляют катера.



По данным главка, по состоянию на утро вторника паводок подтопил в Подмосковье 964 приусадебных участка, низководный мост и 12 участков автодорог. Последствия стихии устраняют 88 человек и 36 единиц техники.

В пресс-службе подчеркнули, что социально-значимые и опасные объекты в зону подтопления не попадают.

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#паводок
#подтопление
#подмосковье
#московская область
#луховицы
#мчс
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Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье
09 апреля 2024, 16:05

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских отдела «Щёлковское» по городскому округу Лосино-Петровский, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские устанавливают его местонахождение. Злоумышленник может быть вооружён, поэтому следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельных попыток задержания», – говорится в сообщении.
Граждан, имеющих информацию о местонахождении Бурякова, просят обращаться по телефонам (496) 566-97-03 или 112.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

34-летний москвич подозревается в убийстве одного полицейского и ранении другого. Его пытались задержать по подозрению в распространении наркотиков. Мужчину пытаются найти с 7 апреля, когда полицейские устроили засаду возле ранее обнаруженного тайника с 2 кг мефедрона на границе Фрянова и Черноголовки.

К месту закладки пришёл подозреваемый, но при попытке задержания он открыл огонь и ушёл от погони на мотоцикле. От пули предполагаемого наркодилера погиб 40-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. За жизнь его напарника до сих пор борются медики.

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#полиция
#полицейские
#убийство
#преступление
#наркокурьер
#подмосковье
#московская область
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МВД установило личность подозреваемого, напавшего на полицейских в Подмосковье
09 апреля 2024, 15:47

Фото: официальный Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, который напал на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Им оказался Василий Буряков 1990 года рождения. По словам Волк, полиция принимает необходимые меры к задержанию преступника.

Ведомство призвало быть предельно осторожными и не вступать с Буряковым в контакт, поскольку он вооружён и опасен. Правоохранительные органы просят незамедлительно связаться, если о его местонахождении и иных деталях есть какая-либо информация.

Напомним, 7 апреля двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.

Когда к тайнику приблизился подозреваемый, полицейские попытались его задержать, однако, попали под огонь. Одного из сотрудников правоохранительных органов спасти не удалось, второй находится в реанимации.

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#мвд
#преступники
#подмосковье
#уголовное полицейские
#информация
#убийство
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Условный срок получил водитель, сбивший поэта Рубинштейна
09 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/PinkBadger

Водителя, который сбил в Москве поэта Льва Рубинштейна, приговорили к условному лишению свободы на один год и восемь месяцев. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на столичную прокуратуру.
Напомним, что 8 января автомобиль Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве сбил поэту Рубинштейна. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского, где умер 14 января после перенесённой операции. Водитель не скрылся с места происшествия. За минувший год за ним числилось 19 нарушений ПДД.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, что повлекло за собой смерть человека.

Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трёх лет, лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

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#суд
#приговор
#дтп
#смерть
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Ещё семь фигурантов теракта в «Крокусе» внесены в список террористов
09 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Andrii Zorii

Ещё семь фигурантов о теракте в «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список террористов и экстремистов.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», хорошо подготовленными наемниками.

Вечером 22 марта группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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#крокус сити холл
#террористы
#россия
#преступники
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Российский суд заочно арестовал украинского активиста по уголовному делу
Суд в Москве заочно арестовал на два месяца украинского активиста Ганула
09 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/AMilkin

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула, который обвиняется в уничтожении или повреждении воинских захоронений и в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Об этом пресс-служба суда сообщила «Ленте.ру».
Отмечается, что арестованный будет заключён под стражу на два месяца с момента его задержании на территории России или с момента его экстрадиции в страну. Он объявлен в международный розыск.

В отношении Ганула возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Напомним, что Демьян Ганул на годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе принёс на Куликово поле шашлыки, которые, по его словам, символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.

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#суд
#приговор
#украина
#россия
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Женщина с ребёнком погибли при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово
Богомаз: Женщина и ребёнок погибли при обстреле брянского посёлка Климово
09 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона атаковала центр посёлка Климово в Брянской области, погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребёнок», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что предварительно ещё пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, по словам Богомаза, в результате украинской атаки загорелся один жилой дом. Также повреждены несколько автомобилей.

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В Вильнюсе задержан подозреваемый в попытках поджечь российское посольство
09 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/Thomasaf

В Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве, передает BNS со ссылкой на Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
Отмечается, что на территорию посольства две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. Представитель Генпрокуратуры Янтаре Виткаускайте-Шаткаускене уточнила, что задержанный злоумышленник — гражданин Литвы 1974 года рождения и до этого происшествия был известен правоохранительным органам.

Сообщается, что мужчине будут предъявлены обвинения. Будет решаться вопрос о назначении меры пресечения. Виновному может грозить штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет.

В дипломатическом ведомстве информацию подтвердили, а также добавили, что никто не пострадал.

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#происшествия
#посольство
#россия
#литва
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Корреспондент Микульскис рассказал о ситуации в Орске
Корреспондент Микульскис назвал ситуацию сложной, но контролируемой
09 апреля 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Корреспондент Царьграда Альгис Микульскис поделился, что ситуация в затопленном паводком Орске сейчас сложная, однако контролируемая.
По его словам, регион давно не видел стихийного бедствия подобного масштаба.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

«Почти в черте города в реку Урал впадает река Сакмара. Она несёт огромные массы воды и льда. Лёд создаст подпор ниже Оренбурга, и уровень воды в областном центре повысится катастрофически. В Орске же ситуация по-прежнему сложная, но контролируемая. Уровень воды снижается, хотя и очень медленно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Микульскис.

Тем временем доброволец, который вернулся в Орск со специальной военной операции на Украине, всячески помогает пострадавшим от паводка жителям.

«Несколько раз в день вожу людей с одного конца города в другой, так как автобусы все полные и долго ждать. У меня четыре места в авто и багажник», — поделился в беседе с RT Микульскис.

Ранее сообщалось, что в Новотроицке Оренбургской области основали приют для животных, которые были спасены из затопленных домов Орска. Об этом сообщила местная волонтёр Юлия Корнева.

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#река
#приют
#урал
#рф
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Российский военный получил срок за отказ от участия в боевых действиях
В Забайкалье мужчину посадят на два года за отказ от участия в боевых действиях
09 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/Sinenkiy

В Забайкальском крае военнослужащего Михаила Демина приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы за отказ участвовать в боевых действиях. Об этом сообщила пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что военный без указания уважительных причин отказался уезжать в служебную командировку, целью которой было выполнение боевых и специальных задач по приказу командира военной части.

В результате Борзинским гарнизонным военным судом в отношении мужчины был вынесен приговор о заключении под стражу на срок два года и два месяца. Демин будет отбывать наказание в колонии-поселении.

В настоящее время приговор пока не вступил в силу.

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