Одно поселение в Подмосковье отрезано от транспортного сообщения из-за паводка

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Паводок отрезал от транспортного сообщения подмосковное село Слемские Борки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
«На данный момент в Подмосковье одно поселение отрезано от транспортного сообщения. Это село Слемские Борки в городском округе Луховицы. В этом населённом пункте – 136 домов. Эвакуация жителей не планируется», – сказали РИА Новости в пресс-службе.Там заверили, что вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения решены. Всё необходимое в село доставляют катера.
По данным главка, по состоянию на утро вторника паводок подтопил в Подмосковье 964 приусадебных участка, низководный мост и 12 участков автодорог. Последствия стихии устраняют 88 человек и 36 единиц техники.
В пресс-службе подчеркнули, что социально-значимые и опасные объекты в зону подтопления не попадают.
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Лора Луганская