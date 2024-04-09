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В МЧС сообщили о снижении уровня воды на Урале на несколько сантиметров

МЧС: уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа
09 апреля 2024, 01:39
Фото: istock / Wheatfield

Фото: istock / Wheatfield

Уровень воды реки Урал рядом с Орском за 2 часа упал на 9 сантиметров. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что работники МЧС непрерывно мониторят ситуацию на гидропостах и дежурят в самых опасных участках. Также в министерстве отметили, что из Орска эвакуировано порядка 2,5 тысяч человек, а в пунктах временного размещения с населением работают ведомственные психологи.



Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Сейчас дамбу пытаются срочно заделать. Затоплены уже несколько тысяч зданий и участков.

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#реки
#мчс
#человек
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#урал
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Предупредил жену: появились подробности последних минут жизни певца Евгения Кунгурова
Найденный мертвым в Москве певец Кунгуров перед смертью писал своей жене
09 апреля 2024, 02:00

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Перед смертью оперный певец Евгений Кунгуров писал своей супруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации на официальном сайте судов общей юрисдикции, Ирина и Евгений подавали заявление на расторжение брака в 2023 году, но в мае и июне заявление было возвращено. Помимо этого, известно, что Кунгуров наблюдался у психиатра.

Напомним, что тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. По предварительной информации, Кунгуров покончил с собой, упав с высоты.

Помимо жены, у Кунгурова осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.

До этого сообщалось, что в Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певец
#заявление
#дома
#смерть
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В Петербурге группа подростков напала с пистолетом на отца с сыном
СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном
09 апреля 2024, 00:48

Фото: istock / eugenekeebler

Компания подростков напала с пистолетом на мужчину и его 18-летнего сына около станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Вооруженного участника конфликта задержали, остальных нападавших ищут. Об этом информирует СК РФ в Телеграм-канале.
«В сети Интернет размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Один из нападавших, по словам очевидцев, стрелял при этом из пистолета. Вооруженный подросток был впоследствии задержан. Устанавливается местонахождение остальных нападавших», — сообщает ведомство.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского главка возбудить уголовное дело и представить доклад.

До этого сообщалось, что подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье установлен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать
Анохин: мост в Вязьме нет смысла восстанавливать, нужен новый проект
08 апреля 2024, 23:56

Фото: РИА Новости / МЧС РФ

Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области планируют полностью разобрать и построить на его месте новый. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Тлееграм-канале. Он отметил, что 6 из 7 пролетов путепровода рухнули.
«Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», — сказал Анохин.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, 7 апреля, когда по нему проезжали два автомобиля. В результате обрушения погибла женщина, ещё 6 человек пострадали.

Губернатор Смоленской области взял под собственный контроль происшествие. В СКР по региону было возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста. Прокуратура назначила проверку.

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#губернатор
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#человек
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Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы — Бастрыкин
Бастрыкин: В России преступность среди мигрантов выросла на 18%
08 апреля 2024, 23:39

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выросло число мигрантов и преступлений, которые они совершают. Об этом он говорил в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
«У нас по итогам 22-го года находилось 14,5 миллиона мигрантов, в 21-м году — 12 миллионов, то есть количество мигрантов увеличивается. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми: пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы», — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что в России резко увеличилось число преступлений, совершённых мигрантами. По словам главы СК РФ, убийств стало на 18% больше. Особенно это проявляется в крупных городах.

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#мигранты
#ск рф
#бастрыкин
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Названа мера пресечения подозреваемому в поджоге мемориала жертвам теракта
Подозреваемому в поджоге мемориала жертвам «Крокуса» избрана мера пресечения
08 апреля 2024, 23:32

Фото: istock / gorodenkoff

Подозреваемому в поджоге мемориала в Новой Москве, посвященного жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Ночью 5 апреля 49-летний безработный поджёг стихийный мемориал в Новых Ватутинках. Днем 8 апреля мужчина был задержан.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений»).

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека.

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#новости
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В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова
В Москве умер оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров
08 апреля 2024, 23:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России, известный оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался в Москве. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, жена Кунгурова обратилась в полицию и сообщила, что её муж перестал выходить на связь. Тогда по адресу его проживания выехала полиция. Там возле дома правоохранители обнаружили тело мужчины.

Известно, что в последнее время у певца были проблемы с психикой. Он наблюдался у врача-психиатра в частной столичной клинике. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы.

В 2023 году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Кроме того, он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У него осталось двое маленьких детей.

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#полиция
#мужчины
#происшествия
#дома
#артист
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Боец ВСУ выстрелил в своего командира из-за отказа предоставить отпуск
08 апреля 2024, 23:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области боец ВСУ выстрелил в своего командира из автомата после того, как тот отказался предоставлять ему отпуск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошёл шестого апреля.

«Военный, который находится в должности сержанта, после отказа в предоставлении отпуска выстрелил в сторону своего командира, который находится в должности майора. Пуля попала в потолок. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

После этого у сержанта ВСУ отобрали оружие и отправили в психиатрическую больницу. Однако по пути ему удалось сбежать. Найти его до сих пор не удалось.

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#оружие
#армия
#инцидент
#всу
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Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
08 апреля 2024, 22:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.
Он добавил, что природные катаклизмы как в мире, так и в России в последние годы стали случатся всё чаще.

«Увеличение их происходит за счёт таких факторов, как ветровые нагрузки — штормы, ураганы, торнадо и так далее и увеличение числа ливней или засух. Вероятно, это будет случаться чаще, до какой степени, не знаю», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Киселев.

А начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук заявил, что скорость устранения последствий прорыва дамбы в Оренбургской области зависит от множества факторов.

Он привёл пример сильного наводнения на Кубани в 2002 году, где последствия бедствия были устранены за два месяца.

«В этой ситуации нужно смотреть, как быстро сойдет половодье, будут ли продолжительные дожди в регионе или нет. Также во внимание стоит взять и затопленные территории за дамбой, там процесс отведения воды может быть проблемным», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Беднарук.

Ранее житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.

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#скорость
#мчс
#природа
#дамба
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В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов
08 апреля 2024, 22:20

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В 35 населенных пунктах Оренбургской области в ближайшие сутки может произойти подтопление ещё 2003 жилых дома и 2,4 тысячи приусадебных участков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
В публикации говорится, что в предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Самара и Урал в пределах от 5 до 40 см.

Уточняется, что сейчас в центральной зоне Оренбургской области паводковыми водами подтоплено 19 населённых пунктов, на западе — 25, на востоке — 19.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
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#оренбургская область
#орск
#дамба
#половодье
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