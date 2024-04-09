В МЧС сообщили о снижении уровня воды на Урале на несколько сантиметров

Фото: istock / Wheatfield
Уровень воды реки Урал рядом с Орском за 2 часа упал на 9 сантиметров. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
«Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку», — сообщили в ведомстве.Кроме того, сообщается, что работники МЧС непрерывно мониторят ситуацию на гидропостах и дежурят в самых опасных участках. Также в министерстве отметили, что из Орска эвакуировано порядка 2,5 тысяч человек, а в пунктах временного размещения с населением работают ведомственные психологи.
Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Сейчас дамбу пытаются срочно заделать. Затоплены уже несколько тысяч зданий и участков.
Читайте также:
В Москве найдено тело оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова
Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
Алина Юрчак