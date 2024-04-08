Минобороны РФ помогает Оренбургской области в борьбе с паводком

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Минобороны РФ оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал, сообщает ведомство.
С соответствующей просьбой к силовому ведомству обратился губернатор региона, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Для оказания помощи в борьбе с паводками в Орск прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения. Они будут выполнять подвоз питьевой воды, грунта к поврежденной дамбе в районе города и участвовать в эвакуации местного населения.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Для помощи региону направлены более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники, в том числе самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.
Помимо этого, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области, заключили в ведомстве.
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Алёна Самарева