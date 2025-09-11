МВД предупредило о новой схеме мошенничества с телефонами
Телефонные мошенники стали убеждать граждан покупать дорогие современные смартфоны
Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана. Они представляются юристами и убеждают жертв приобретать дорогостоящие современные смартфоны, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Сначала преступники информируют жертву о якобы совершенных с ее банковского счета переводах на Украину. Затем с пострадавшим связывается человек, который представляется юристом. Он «хочет помочь». Аферист объясняет собеседнику, что тому необходимо совершить дорогостоящую покупку.
«Лже-юрист (...) убеждает (обманутого человека) купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости.
В материалах подчеркивается, что настоящие сотрудники правоохранительных органов или юристы никогда не требуют от граждан покупки техники или посещения незнакомых мест для решения проблем.
29 августа сообщалось, что пожилой бизнесмен из Парголово стал жертвой мошенников, отдав 20 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Потерпевший является учредителем компании в сфере компьютерных технологий, основанной 18 лет назад.