МВД предупредило о новой схеме мошенничества с телефонами

11 сентября 2025, 03:57

Телефонные мошенники стали убеждать граждан покупать дорогие современные смартфоны

Фото: iStock/Diy13

Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана. Они представляются юристами и убеждают жертв приобретать дорогостоящие современные смартфоны, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.





Сначала преступники информируют жертву о якобы совершенных с ее банковского счета переводах на Украину. Затем с пострадавшим связывается человек, который представляется юристом. Он «хочет помочь». Аферист объясняет собеседнику, что тому необходимо совершить дорогостоящую покупку.





«Лже-юрист (...) убеждает (обманутого человека) купить современный смартфон и отправляет на некий адрес под предлогом якобы важного задания, где жертве передадут ценные бумаги и деньги», — пишет РИА Новости.