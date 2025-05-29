Экономист Беляев раскрыл, каким должен быть ежемесячный платёж по кредиту

29 мая 2025, 17:28

Экономист Беляев: ежемесячный платёж по кредиту должен зависеть от дохода

Фото: iStock/fizkes

Доля долговой нагрузки должна зависеть от дохода человека, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.





Центробанк рассчитывает, что кредит может забирать максимум 50% от дохода, однако при зарплате в 50 тысяч рублей и 200 тысяч рублей граждане находятся в разных условиях. Также следует учитывать, что при выплате кредита в размере миллиона рублей по 25 тысяч человек будет «страдать» 40 месяцев, а если по 100 тысяч – всего 10 месяцев.



Также Беляев отметил, что после выплаты кредита у гражданина должно оставаться достаточно средств для нормального существования, однако в ряде случаев россиянам приходится «выживать на жесткой диете».





«Сумма сумме рознь. Для тех, кто получает 50 тыс., и 10%, и 20% от дохода отдавать за платежи по кредитам – уже большая нагрузка. Я бы им вообще, может, кредит только на чайник выдавал», – заключил собеседник издания «Татар-информ».