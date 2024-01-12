Раскрыт возможный ответ России на конфискацию её замороженных активов

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Россия готовится помешать США и Евросоюзу изъять часть российских замороженных активов их Центральных банков на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, издание сообщает, что российский регулятор занимается изучением иностранных законодательств, которые затрагивают эти вопросы. При этом, по результатам проведённого анализа выяснилось, что конфискация замороженных российских активов маловероятна.
Читайте также:
Зеленский пожаловался на отсутствие результата от замороженных активов РФ
Американист Блохин: Конфискация российских активов способствует продлению СВО
Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине
Анастасия Чинкова