Цифровые финансовые активы будут использовать в международных расчетах

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым в России можно будет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Документ опубликован на портале правовых актов.
Закон, подписанный президентом РФ, дает возможность использовать цифровые активы в качестве основного средства платежа во время проведения внешнеторговых сделок.
Новый закон также уточняет определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями, и разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав.
Нормативно-правовой акт наделяет Банк России правом запрашивать у лиц, выпускающих ЦФО, сведения о бенефициарных владельцах, а также дает полномочия по установлению условий совершения валютных операций, в том числе — по запрету подобных операций в отдельных случаях.
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Новый закон также уточняет определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями, и разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав.
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Мария Федоровцева