В Краснознаменске запустят производство металлоконструкций для городов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Краснознаменск заработает производство металлоконструкций для городской инфраструктуры. Новое предприятие откроет группа компаний «Деталь Бизнеса», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Объём инвестиций в расширение производства составляет около 200 млн рублей. Сейчас в цехах ведут пусконаладочные работы.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
По данным министерства, на производстве будут выпускать различные металлоконструкции – павильоны охраны и КПП, оборудование парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и многие другое.
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«Компания построила новое предприятие на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Запуск позволит увеличить производственные мощности на 20% и создать новые рабочие места. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 квалифицированных сотрудников, которые смогут пройти обучение за счёт предприятия», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО
По данным министерства, на производстве будут выпускать различные металлоконструкции – павильоны охраны и КПП, оборудование парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и многие другое.
«Теперь у нас 18 тыс. кв. м. и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тыс. тонн готовой продукции, то после запуска новой производственной площадки этот объём увеличится как минимум на 20%. Все изделия разрабатываются в нашем конструкторском бюро», – поделился управляющий директор группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.В числе заказчиков компании – ЦОДД, Мосгортранс, РЖД, «Ростех», «Росатом», «Сколково» и многие другие.
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Лора Луганская