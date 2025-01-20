В Подмосковье за год провели более 2,7 тыс. исследований проб мёда

Фото: пресс-служба Минсельхозпрожа МО
Свыше 2,7 тыс. диагностических исследований 2,9 тыс. проб мёда и различных продуктов пчеловодства провели специалисты лабораторий подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках исследований специалисты органолептически проверяли внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенцию мёда, а также наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. А с помощью приборов устанавливали содержание воды, сахарозы, кислотность и диастазное число», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что соответствующие исследования проходит вся продукция, которую продают на подмосковных рынках и ярмарках.
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Лев Каштанов