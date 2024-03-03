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Газета Aydnlk сообщила, что турецкие бизнесмены готовятся подать в суд на американских чиновников, угрожавших им санкциями за торговлю с Россией.
Эта угроза является частью более широкой политики США по оказанию давления на страны, сотрудничающие с Россией в свете конфликта на Украине. По информации газеты, турецкие предприниматели обвиняют американских дипломатов в Анкаре и Стамбуле в запугивании турецких компаний с целью прекращения торговых отношений с Россией. В ответ турецкие бизнесмены заявили, что не будут мириться с подобным вмешательством и готовят судебные иски.
Предприниматели также планируют подавать в суд на банки, которые блокируют денежные переводы и передают информацию о компаниях в США. Они рассматривают такие действия как «настоящий шпионаж» и утверждают, что некоторые сотрудники этих учреждений были завербованы на Западе.
Турция не присоединилась к санкциям Запада против России, поскольку они не были введены ООН. В связи с этим турецкие бизнесмены считают, что давление со стороны США не имеет правовой основы.
Таким образом,Турция пытается защитить свою экономическую независимость от внешнего вмешательства. Судебные иски против американских чиновников демонстрируют готовность турецких деловых кругов противостоять давлению, направленному на ограничение их торговых отношений с Россией.
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Предприниматели также планируют подавать в суд на банки, которые блокируют денежные переводы и передают информацию о компаниях в США. Они рассматривают такие действия как «настоящий шпионаж» и утверждают, что некоторые сотрудники этих учреждений были завербованы на Западе.
Таким образом,Турция пытается защитить свою экономическую независимость от внешнего вмешательства. Судебные иски против американских чиновников демонстрируют готовность турецких деловых кругов противостоять давлению, направленному на ограничение их торговых отношений с Россией.
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Сергей Калугин