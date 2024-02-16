Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн

Фото: iStock/Max_Zolotukhin
Импорт пшеницы из России в Турцию достиг рекордных 9 миллионов тонн в результате прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и нескольких других стран, передает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.
В 2022 году Турция приобрела пшеницу у 30 стран, включая Россию, Украину, Аргентину, Бразилию, Болгарию, Казахстан и Латвию, всего 8,9 миллиона тонн. Однако в 2023 году поставки из нескольких стран, включая Аргентину, Бразилию, Кипр, Чехию, Египет, Грузию, Иран, Израиль и Латвию, прекратились, что составило 222 тысячи тонн пшеницы.
Поставки из Мексики и Ливана также сократились практически до нуля. В то же время, закупки у России увеличились на 1,4 раза, достигнув 9 миллионов тонн на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. Закупки из Украины также увеличились на 21%, достигнув 2,5 миллиона тонн.
Поставки из Казахстана выросли в 2,3 раза, до 140 тысяч тонн, из Молдавии — в 1,8 раза, до 120 тысяч тонн, а из Сирии — в 1,6 раза, до 45 тысяч тонн. Кроме того, начались поставки пшеницы из Боснии и Герцеговины, но объемы составили всего 3,4 тысячи тонн.
Читайте также:
Сежурне: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна при проигрыше Украины
Путин: Россия в 2023 году собрала 147 миллионов тонн зерна
Абрамченко: Европейский бизнес может локализовать производство семян в России
Поставки из Мексики и Ливана также сократились практически до нуля. В то же время, закупки у России увеличились на 1,4 раза, достигнув 9 миллионов тонн на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. Закупки из Украины также увеличились на 21%, достигнув 2,5 миллиона тонн.
Читайте также:
Сежурне: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна при проигрыше Украины
Путин: Россия в 2023 году собрала 147 миллионов тонн зерна
Абрамченко: Европейский бизнес может локализовать производство семян в России
Артем Кузьмин