«Всё ещё не готовы»: Турция усомнилась в желании Запада урегулировать конфликт на Украине

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Анкара пока не видит готовности западных лидеров приступить к урегулирования конфликта на Украине, об этом заявил неназванный турецкий дипломат в интервью для «РИА Новости».
«К сожалению, пока не видим готовности западных партнеров к урегулированию. Нынешняя ситуация рискует стать тупиковой», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Дипломат также отметил, что Анкара продолжает предлагать свои посреднические услуги в процессе мирных переговоров конфликтующих сторон. Источник СМИ считает, что дать старт разрешению ситуацию могут переговоры в рамках стамбульского процесса.
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