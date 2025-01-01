Турецкие компании заняли освобождённые западным бизнесом места на российском рынке

Потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём, сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор).