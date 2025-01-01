Турецкие компании заняли освобождённые западным бизнесом места на российском рынке

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Компании из Турции уверенно занимают места на российском рынке, освобождённые западным бизнесом, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против России и продолжает торговые отношения с Москвой. Об этом сообщает турецкая газета Dünya.
В 2023 году ныне экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не будет присоединятся к антироссийским санкциям, но при этом не позволяет обходить их.
Отмечается, что Россия продолжает поддерживать дипломатические и экономические отношения с Турцией, которая не стала присоединяться к западному эмбарго и прекращать торговлю с Москвой. Турецкие компании, наоборот, заняли места, освободившиеся после ухода западного бизнеса из России. Теперь они являются крупнейшими игроками на рынке.
Читайте также:
В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба
Путин неоднократно обсуждал с Эрдоганом конфликт на Ближнем Востоке
Эрдоган: Турция передала ЕС видение о необходимости прекращения огня на Украине
Анастасия Чинкова