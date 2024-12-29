В Британии заявили об ухудшении отношений между Турцией и Германией из-за кебаба

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Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба. Об этом информирует The Telegraph.
В материале издания говорится, что попытка Анкары добиться юридической защиты для оригинального донера «может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии». Весной этого года Турция подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе, что даст ему такую же юридическую защиту, как шампанскому из Франции и иным зарегистрированным продуктам.
Уточняется, что если ЕС встанет на турецкую сторону, то немецкие донеры должны будут начать готовить в соответствии со стандартами Турции или же полностью изменить название.
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