Путин неоднократно обсуждал с Эрдоганом конфликт на Ближнем Востоке

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он находится в постоянном контакте с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и они много раз обсуждали конфликт на Ближнем Востоке.
Во время Прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что позиция РФ не подвержена конъюктуре. Решить проблему можно, если убрать её причину — создание двух государств. Российский лидер отметил, что Израиль создан, а Палестина ещё нет. Президент РФ добавил, что Израиль заслуживает лишь осуждения.
В рамках конфликта в Сирии Турция предпринимает много действий для обеспечения своей безопасности, возвращения беженцев. Владимир Путин уточнил, что основной бенефициар разворачивающихся событий – Израиль. ЦАХАЛ уже продвинулся на Голанских высотах на 20-25 км.
Российский лидер выразил надежду, что войска Израиля выйдут с территории Сирии, но в данный момент они отправляют туда всё больше резервов. Владимир Путин сказал, что у Турции долгие годы существует проблема с Рабочей партией Курдистана. Курдов обманули после первой мировой войны — тогда им не позволили организовать своё государство.
Путин подчеркнул, что Россия на стороне Сирии.
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В рамках конфликта в Сирии Турция предпринимает много действий для обеспечения своей безопасности, возвращения беженцев. Владимир Путин уточнил, что основной бенефициар разворачивающихся событий – Израиль. ЦАХАЛ уже продвинулся на Голанских высотах на 20-25 км.
Российский лидер выразил надежду, что войска Израиля выйдут с территории Сирии, но в данный момент они отправляют туда всё больше резервов. Владимир Путин сказал, что у Турции долгие годы существует проблема с Рабочей партией Курдистана. Курдов обманули после первой мировой войны — тогда им не позволили организовать своё государство.
Путин подчеркнул, что Россия на стороне Сирии.
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Ольга Енгалычева