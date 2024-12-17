Эрдоган: Турция передала ЕС видение о необходимости прекращения огня на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)
Турция передала Евросоюзу свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, Анкара заявила о необходимости достижения скорейшего прекращения огня на Украине и важности обеспечения справедливого мира.
Ранее Эрдоган отметил, что мировое сообщество заинтересовано в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее Эрдоган отметил, что мировое сообщество заинтересовано в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова