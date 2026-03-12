Туротрасль в России потеряла 7 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке
Потери туристической отрасли России из-за ситуации на Ближнем Востоке оцениваются примерно в семь миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
По его словам, туристы, чьи поездки были сорваны, получат компенсации в полном объеме. Туроператоры, в свою очередь, смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности, а также получить отсрочку по обязательным взносам сроком на три месяца.
Министр отметил, что такие меры должны помочь компаниям справиться с последствиями текущей ситуации. По оценке ведомства, совокупный ущерб для туристической отрасли уже достиг около семи миллиардов рублей.
Решетников добавил, что механизм поддержки уже запущен. Ассоциация «Турпомощь» готова принимать уведомления от туроператоров, чтобы начать процедуры компенсаций и использования средств фондов.
