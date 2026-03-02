Атаки Ирана привели к росту спроса на эскортниц в Дубае
В Дубае увеличился спрос на услуги моделей и эскорт-работниц. Как сообщает Telegram-канал SHOT, иностранные бизнесмены, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты из-за напряжённости в отношениях Ирана и Израиля, ищут такой способ досуга.
Работницы сферы не планируют уезжать из Дубая и Абу-Даби и продолжают принимать заказы. Среди их клиентов оказались предприниматели из Китая и Египта. Они не смогли вылететь домой и продлили бронь в отелях.
За вечер девушкам обещают заплатить от четырёх тысяч долларов и обеспечить безопасный трансфер. В то время как тысячи туристов из России продолжают оставаться в аэропортах, эскортницы публикуют в соцсетях видео с чёрной икрой и рассказывают о срочных закупках интим-товаров.
Сами девушки опровергают слухи о падении цен на услуги в Дубае. В первые дни после атак Ирана заказов стало меньше, однако сейчас спрос восстанавливается. По словам работниц, в стрессовых ситуациях работы у них обычно становится больше.
