Атаки Ирана привели к росту спроса на эскортниц в Дубае

02 марта 2026, 20:33

В Дубае вырос спрос на услуги эскорт-моделей после атак Ирана

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Дубае увеличился спрос на услуги моделей и эскорт-работниц. Как сообщает Telegram-канал SHOT, иностранные бизнесмены, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты из-за напряжённости в отношениях Ирана и Израиля, ищут такой способ досуга.