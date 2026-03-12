Мишустин: Россиянам компенсируют потери из-за конфликта на Ближнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать компенсации туристам, понесшим убытки из‑за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
На заседании правительства он сообщил, что подписали распоряжение, позволяющее возмещать потери граждан, в том числе за счет фонда профессиональной ответственности, если тур покупался у компании, а поездка должна была состояться в период с 28 февраля по 31 марта текущего года. Речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль. Чтобы вернуть средства из фонда, туроператору необходимо не позднее 15 апреля направить уведомление в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Также для туристических компаний продлят сроки уплаты взносов в фонд персональной ответственности за первый квартал 2026 года. Дату перенесут с 15 апреля на 15 июня.
28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. После этого ряд стран региона закрыл воздушное пространство, из‑за чего многие россияне столкнулись с трудностями при выезде. Авиакомпании организовывали вывозные рейсы.
