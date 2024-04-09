Турция ограничила экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров

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Турция решила ограничить экспорт в Израиль 54 наименований продуктов с сегодняшнего дня, заявило министерство торговли страны.
Ограничения распространяются на продукцию из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.
Также в этом списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, химикаты, применяющиеся для обработки металла и не только.
В ведомстве подчеркнули, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в Газе «и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи».
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Также в этом списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, химикаты, применяющиеся для обработки металла и не только.
В ведомстве подчеркнули, что торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в Газе «и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи».
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Алёна Самарева