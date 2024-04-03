В Израиле назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли волонтеры

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Армия обороны Израиля завила, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли члены НКО «World Central Kitchen» был «серьезной ошибкой». Об этом заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
«Удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам НКО. Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией — ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьезной ошибкой», — сообщил Халеви.Удар по машине WCK нанесли в минувший вторник в центральной части Газы. Среди погибших есть граждане Австралии, Ирландии, Великобритании и Польши.
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