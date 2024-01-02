Будет болтунья: Экономист Ракша объяснил, сколько будут стоить яйца в 2024 году

Фото: IStock/Михаил Руденко
В 2024 году экономисты ожидают снижения цен на яйца. На это повлияют поставки из дружественных стран, а также отмена пошлины на импорт продукта. Однако к прежним значениям цены не вернутся. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.
По словам эксперта, стоимость яиц в России выросла в основном из-за ажиотажного спроса в преддверии Нового года. Также дефицит продукта мог произойти из-за увеличения численности населения страны после присоединения новых территорий, жители которых также закупались к празднику.
В 2024 году ожидает снижение цен на яйца, поскольку дефицит будет закрыт импортом. Чтобы стабилизировать стоимость, магазины будут делать скидки на яйца.
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«По статистике, за 11 месяцев производство яиц выросло на два процента. В среднем люди не начинают потреблять какой-то продукт вдруг резко больше, чем они потребляли до сих пор. Единственным объяснением, почему они могли потреблять его больше с какого-то периода – присоединение новых регионов. Может быть, в эти новые регионы, где никакого производства фактически нет, поехала часть яиц. Но это гипотеза недоказуемая. Фактически рост цен был связан с ажиотажным спросом. Новый год в этой истории сыграл фатальную роль, потому что всем нужно делать салатики, готовить стол. Люди понимали, что как минимум до Нового года яйца долежат, поэтому и ринулись массово их скупать», — добавил экономист.
«До прежних значений яйца не подешевеют, но будут скидки. Так как яйца будут лежать на складе, появится избыток и его нужно будет как-то распродать. Так что в один день они будут стоить 80 рублей, в другой — опять 140. Будет такая болтанка. И нужно будет несколько месяцев, чтобы из всего этого вычленить усреднённые цены», — добавил Ракша.Читайте также:
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Екатерина Шмакова