«Надо Путину перекинуть»: Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией

Фото: kremlin.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко посетил птицефабрику и поручил поделиться яйцами с Россией, об этом сообщается на официальном сайте главы РБ.
На сайте сказано, что Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики, которая является одним из лидеров в своей отрасли.
Президент поинтересовался у продавца, есть в магазине яйца. После её положительного ответа он заявил, что ими необходимо поделиться с Россией.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении волгоградского производителя яиц, который допустил рост цен на продукт с октября по декабрь на 45-100 процентов.
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Президент поинтересовался у продавца, есть в магазине яйца. После её положительного ответа он заявил, что ими необходимо поделиться с Россией.
«Так надо Путину перекинуть», — сказал Лукашенко.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении волгоградского производителя яиц, который допустил рост цен на продукт с октября по декабрь на 45-100 процентов.
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Евгения Парфентьева