Турция тайно запретила продавать России некоторые товары

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Власти Турции решили тайно запретить экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения. Об этом информирует Financial Times.
Уточняется, что Турция поступила таким образом после того, как получила из США предупреждение о последствиях. Анкара заблокировала экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, которые, вероятно, нужны ВС РФ для продолжения боевых действий.
Примечательно, что данные ограничения не были публично озвучены из-за «политической чувствительности». Следует отметить, что экспорт товаров военного назначения из Турции в РФ значительно увеличился после февраля 2022 года.
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