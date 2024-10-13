Aydınlık: Зигзаги Турции в отношениях с Россией и США вызывают сомнения в БРИКС

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Внешнеполитические зигзаги Анкары в отношениях с Россией, МША и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС. Не исключено, что Турция намеревается использовать БРИКС И ШОС в качестве рычага давления для реорганизации своих отношений с Западом.
Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что Турция подала заявку на полноценное присоединение к БРИКС, которая сейчас находится на рассмотрении. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в конце октября.
В публикации издания отмечается, что из Анкары звучат противоречивые заявления относительно участия Турции в различных международных структурах. Президент Эрдоган говорит, что участие страны в структурах, подобных БРИКС и АСЕАН, не означает отказ Турции от НАТО. Министр иностранных дел Хакан Фидан, напротив, говорит: «Если бы нас приняли в Евросоюз, мы бы не стали обращаться в БРИКС».
Пока нет однозначного ответа, ищет ли Турция конкретных партнёров для создания альтернативного глобального миропорядка, или же намеревается использовать участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, заключают авторы материала.
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В публикации издания отмечается, что из Анкары звучат противоречивые заявления относительно участия Турции в различных международных структурах. Президент Эрдоган говорит, что участие страны в структурах, подобных БРИКС и АСЕАН, не означает отказ Турции от НАТО. Министр иностранных дел Хакан Фидан, напротив, говорит: «Если бы нас приняли в Евросоюз, мы бы не стали обращаться в БРИКС».
Пока нет однозначного ответа, ищет ли Турция конкретных партнёров для создания альтернативного глобального миропорядка, или же намеревается использовать участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, заключают авторы материала.
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Александр Бойцов