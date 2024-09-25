Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена принять усилия для возобновления зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Отметим, что встреча прошла в «Турецком доме» в Нью-Йорке, куда лидеры прибыли для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН.
В ходе встречи Эрдоган и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество между Турцией и Украиной, ход конфликта, а также вопросы региональной и международной повестки.
Турецкий президент отметил, что Турция всегда верила в возможность завершения конфликта между Россией и Украиной путём диалога, «защитив территориальную целостность и суверенитет» страны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать все необходимые для достижения данной цели усилия.
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В ходе встречи Эрдоган и Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество между Турцией и Украиной, ход конфликта, а также вопросы региональной и международной повестки.
Турецкий президент отметил, что Турция всегда верила в возможность завершения конфликта между Россией и Украиной путём диалога, «защитив территориальную целостность и суверенитет» страны. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать все необходимые для достижения данной цели усилия.
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Анастасия Чинкова