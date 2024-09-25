Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена принять усилия для возобновления зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.